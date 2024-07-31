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31 июля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: рейс Москва – Уфа экстренно сел в самарском аэропорту

Новости регионов: рейс Москва – Уфа экстренно сел в самарском аэропорту

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Рейс, летевший из Москвы в Уфу, экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч: на борту сработал датчик задымления. Лайнер встретили четыре пожарные машины и скорая помощь. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. В аэропорту для них организовали мобильную приемную.

Тем временем на Челябинск обрушился ливень – улицы серьезно затопило. Как сообщают местные жители, в городе из-за этого возник транспортный коллапс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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