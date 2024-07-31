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Новости

31 июля, 13:15

Происшествия

Новости регионов: НПО автоматики в Екатеринбурге возобновило работу после пожара

Новости регионов: НПО автоматики в Екатеринбурге возобновило работу после пожара

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В Екатеринбурге возобновили работу на НПО автоматики – одном из крупнейших в России предприятий по производству аппаратуры для ракетно-космической техники. 30 июля там произошел пожар. Огонь охватил 800 квадратных метров кровли, которая затем частично обрушилась. На месте ЧП создали штаб для ликвидации последствий, сообщил гендиректор предприятия.

Тем временем в Карелии, где на 29 июля прорвало дамбу, завершили поисковые работы. Спасатели нашли последнего погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате аварии на временной плотине на Беломоро-Балтийском канале погибли три человека, еще 10 пострадали. Перемычку, которую построили на время ремонта одной из конструкций, смыло за несколько минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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