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31 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: детей заставляли мыть туалеты в лагере в Приморье

Новости регионов: детей заставляли мыть туалеты в лагере в Приморье

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В Приморье завели уголовное дело после жалоб родителей на детский лагерь. Внимание прокуратуры привлекло видео, которое разместили отдыхающие в Сети. Организаторы обещали, что воспитанники получат незабываемые впечатления, а на деле их заставили мыть общественные туалеты и разместили в антисанитарных условиях. Матрасы, на которых спали дети, лежали на грязном полу.

Тем временем в Челябинской области из-за дождей закрыты две автодороги регионального значения. Вода уходит слишком медленно для того, чтобы жители могли вернуться к привычной жизни. По данным дорожного министерства региона, затопленными остаются шесть участков трассы. А в жилой зоне подтоплены почти 240 частных жилых домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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