Новости часа: ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР более 131 тысячи боеприпасов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года выпустили по ДНР более 131 тысяч боеприпасов, об этом сообщили власти республики.

Самолеты проамериканской коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Июль может быть признан самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Об этом заявили в ООН.

