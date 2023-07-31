ВСУ выпустили около 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой в течение часа

Еще около 30 снарядов натовского калибра выпустили Вооруженные силы Украины по Донецку и Ясиноватой за час.

Столица ДНР находится под массированным обстрелом в течение всего дня, 31 июля. Украинские войска ведут огонь, в том числе, из реактивных систем залпового огня.

По данным местных властей, снаряды прилетают в жилые кварталы. Погибли 4 человека, еще 10 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

