Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 20:00

Экономика

Новости часа: в Таганроге пострадавшим от теракта начали выдавать выплаты

Новости часа: в Таганроге пострадавшим от теракта начали выдавать выплаты

В Турции удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты

Жительницу Челябинской области 14 лет продержали в плену

В Батуми на акции против прибытия лайнера Astoria Grande задержали 9 человек

Продавца мороженого сбил мотоциклист на МКАД

Москвичам показали последствия атак ВСУ при обстреле Донецка

Пляж в Турции закрыли из-за обнаружения 28 неразорвавшихся мин

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: Шойгу прокомментировал устроенные Киевом теракты в РФ

Два автомобиля столкнулись на Молодогвардейской улице в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единовременные выплаты пострадавшим от теракта в Таганроге уже начались. Об этом рассказали местные власти.

Объединенная зерновая компания с 1 июля поставила в страны Африки более 100 тысяч тонн зерна. Это следует из пресс-релиза.

Московские строители до конца года восстановят 20 многоэтажек в Луганске. Об этом заявили власти ЛНР.

Читайте также
происшествиярегионыэкономикагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика