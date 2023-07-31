Новости часа: в Таганроге пострадавшим от теракта начали выдавать выплаты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единовременные выплаты пострадавшим от теракта в Таганроге уже начались. Об этом рассказали местные власти.

Объединенная зерновая компания с 1 июля поставила в страны Африки более 100 тысяч тонн зерна. Это следует из пресс-релиза.

Московские строители до конца года восстановят 20 многоэтажек в Луганске. Об этом заявили власти ЛНР.