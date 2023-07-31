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31 июля, 18:30

В мире

В Турции удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты

В Турции удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты

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В Турции удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты, сообщили в МЧС России. За сутки самолеты-амфибии "Бе-200" потушили пожары в районе городов Чешме и Герменджик.

Как заявили в ведомстве, всего с начала работы российской авиации в Турции сброшено больше тысячи тонн воды с пенообразователем. Самолеты МЧС привлекают на самые сложные участки по всему побережью. Тушение осложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия забора воды, в том числе из горных озер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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