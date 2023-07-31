Жительницу Челябинской области 14 лет продержали в плену

14 лет в плену у маньяка провела жительница Челябинской области. Ей чудом удалось сбежать. 31 июля в доме мужчины в поселке Смолино работают следователи.

Девушке было 19 лет, когда в 2009 году мужчина пригласил ее к себе домой, и с тех пор не выпускал. Освободиться она смогла, когда злоумышленника забрали в больницу. В данный момент он находится в психиатрической клинике под охраной полиции.

По данным Следственного комитета, мужчина также причастен к убийству. Возбуждено дело по двум статьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.