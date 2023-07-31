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31 июля, 17:15

Происшествия

Москвичам показали последствия атак ВСУ при обстреле Донецка

Москвичам показали последствия атак ВСУ при обстреле Донецка

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При обстреле Донецка утром 31 июля погибли трое человек. ВСУ вели огонь из реактивных систем залпового огня, в том числе из американских HIMARS.

Кроме того, полностью сгорели два легковых автомобиля и один маршрутный автобус. В городе уже ликвидируют последствия ударов. Также под огонь попала Горловка и Ясиноватский район. Всего ВСУ выпустили 26 снарядов по жилым кварталам ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКсения Чепенко
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