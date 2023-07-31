В Москве напали на болельщиков калининградского футбольного клуба "Балтика" – их облили зеленкой. Произошло это под окнами пятизвездочного отеля "Хаят", куда фанатов привезли перед матчем премьер-лиги.

31 июля ФК "Балтика" должна встретиться со "Спартаком". Пострадавшая сторона уверена, что организаторами нападения выступили фанаты москвичей, и собирается писать заявление в полицию.

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