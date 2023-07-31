Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Спорт

В Москве напали на болельщиков калининградского футбольного клуба "Балтика"

В Москве напали на болельщиков калининградского футбольного клуба "Балтика"

17-этажный бизнес-центр загорелся в Стамбуле

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 4 человек

Продавца мороженого сбил мотоцикл на МКАД

Новости часа: Собянин сообщил, что будущая станция метро "Пыхтино" готова более чем на 90%

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Грузовой Mercedes опрокинулся в районе 65-го километра МКАД

Продавца мороженого сбили на МКАД в столице

В МЧС России сообщили о снятии угрозы распространения огня на населенные пункты в Турции

В Москве напали на болельщиков калининградского футбольного клуба "Балтика" – их облили зеленкой. Произошло это под окнами пятизвездочного отеля "Хаят", куда фанатов привезли перед матчем премьер-лиги.

31 июля ФК "Балтика" должна встретиться со "Спартаком". Пострадавшая сторона уверена, что организаторами нападения выступили фанаты москвичей, и собирается писать заявление в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика