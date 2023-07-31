Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Происшествия

Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 4 человек

Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 4 человек

Продавца мороженого сбил мотоцикл на МКАД

Новости часа: Собянин сообщил, что будущая станция метро "Пыхтино" готова более чем на 90%

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Грузовой Mercedes опрокинулся в районе 65-го километра МКАД

Продавца мороженого сбили на МКАД в столице

В МЧС России сообщили о снятии угрозы распространения огня на населенные пункты в Турции

Новости часа: ВСУ обстреляли центр Донецка

Аварии произошли на 65-м и 92-м километрах МКАД

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

В Донецке в данный момент ликвидируют последствия ударов со стороны ВСУ. Утром 31 июля боевики открыли огонь по городу из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, сильнее всего пострадал Ворошиловский район. На текущий момент известно о четырех погибших мирных жителях, еще 10 получили серьезные ранения. Полностью сгорели два легковых автомобиля и один маршрутный автобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика