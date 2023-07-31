Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 4 человек

В Донецке в данный момент ликвидируют последствия ударов со стороны ВСУ. Утром 31 июля боевики открыли огонь по городу из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, сильнее всего пострадал Ворошиловский район. На текущий момент известно о четырех погибших мирных жителях, еще 10 получили серьезные ранения. Полностью сгорели два легковых автомобиля и один маршрутный автобус.

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