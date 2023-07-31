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Происшествия

Новости регионов: турист сорвался со скалы во время восхождения на гору на Кавказе

Новости регионов: турист сорвался со скалы во время восхождения на гору на Кавказе

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В Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору Архимед пострадал турист. Житель Краснодарского края сорвался со скалы и получил травму головы. Сигнал о помощи отправил его товарищ. Чтобы найти и эвакуировать мужчину с высоты 3 800 метров, спасателям потребовалось шесть часов.

Во Владивостоке ищут мужчину, который на катере протаранил другое судно в бухте Улисс и сбежал. Есть пострадавшие, к тому же у второго судна появилась пробоина. Все данные катера-тарана уже находятся у полиции.

Массовая рыбалка, которую на Камчатке одновременно устроили 13 бурых медведей, попала на видео. Кадры снял инспектор Кроноцкого заповедника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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