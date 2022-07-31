Москвичам рассказали о главных мировых новостях

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В США продолжают гореть леса. Так, в Северной Калифорнии пламя охватило более 16 тысяч гектаров. Жителей сотни домов пришлось эвакуировать. Сильнейший пожар также поглотил более полутора тысяч гектаров леса в штате Монтана. Из-за возгорания всех людей, живущих поблизости, вывезли спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.
В Багдаде протестующие вновь прорвались в здание парламента. Сдержать толпу пытались военные и силы безопасности: против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ. В холле здания активисты установили портрет имама и начали скандировать лозунги, осуждающие коррумпированных политиков. Протестующие выступают против выдвижения Мухаммеда Шияха ас-Судани на пост премьера.
В Европе не утихает череда фермерских забастовок. Вслед за голландцами, недовольными законом о сокращения азотной эмиссии, на улицы вышли итальянские аграрии. В Пьемонте возмущены планом властей по борьбе с болезнями рогатого скота. Эта инициатива предполагает ликвидацию зараженных животных. Заводчики буйволов утверждают, что за 10 лет были уничтожены около ста тысяч голов скота, которые, как показали впоследствии анализы, были здоровыми.
Хайнаньский гиббон стал звездой второй международной выставки потребительских товаров. Речь о талисмане экспо, которое прошло на острове. Зверь обогнал по популярности всю сувенирную продукцию. Ежедневно гости покупали по 30 тысяч товаров с изображением гиббона.
Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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