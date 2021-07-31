Грузовик и поезд Адлер-Москва столкнулись под Калугой. По первым данным, водитель грузовика погиб.

В настоящий момент пассажиров поезда эвакуируют и доставляют на вокзалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

