Москвичам рассказали о происшествиях в регионах

В Минпромторге подтвердили гибель пострадавшего на пожаре на химкомбинате, который принадлежит министерству. Комбинат находится в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. А основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов. Там в четверг случился пожар в одном из цехов. Предполагают, что сотрудники нарушили регламент безопасности при работе с химическими реактивами.

А в Воркуте водитель "Лады" намеренно сбил полицейского. На кадрах видео автомобиль, который сзади заблокировали служебным "УАЗиком", срывается с места с человеком на капоте, проехав несколько метров, едва не сбивает случайных прохожих. Водителя задержали.

На трассе Тюмень-Курган у лесовоза оторвало колесо, и оно влетело в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Момент происшествия снял видеорегистратор из другого автомобиля. Его водитель резко свернул на обочину, так как колесо после удара продолжило свой полет и могло зацепить другие машины.

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