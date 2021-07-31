Москвичам рассказали об инциденте на детской площадке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина пыталась прогнать с детской площадки детей с особенностями развития.

Ролик, который выложила в сеть воспитатель центра "Какая разница", посмотрели сотни тысяч людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

