Четыре человека получили ранения при стрельбе в Берлине. Выстрел прогремел в ходе конфликта, который возник на парковке у хозяйственного супермаркета в районе Вединг. Преступник выстрелил один раз и скрылся. Проводится спецоперация. Версию теракта уже исключили, полиция говорит, это было умышленное нападение.

В Германии же подрядчик на экскаваторе отомстил застройщику. Он разгромил новый дом, куда готовы были заехать жильцы, из-за крупного долга. Как заявил мужчина, ему не выплатили пять миллионов евро. После своего поступка он сдался полиции. Ущерб оценивается в 500 тысяч евро. Сейчас компания раздумывает, стоит ли восстанавливать дом или уже проще построить заново.

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