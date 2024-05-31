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31 мая, 18:15

Происшествия

Клиника Тимура Хайдарова выплатит компенсацию пациентке из Норвегии

Клиника Тимура Хайдарова выплатит компенсацию пациентке из Норвегии

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Клиника Тимура Хайдарова выплатит пациентке из Норвегии почти пять миллионов рублей в качестве компенсации за некачественную липосакцию. Изначально пострадавшая требовала 24 миллиона рублей, но с ней заключили мировое соглашение.

В исковом заявлении было указано, что после операции у пациентки развились ишемия и некроз. Несмотря на это, ее выписали из клиники. Позднее женщина была вынуждена обратиться за помощью в другое медицинское учреждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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