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31 мая, 12:30

Происшествия

Новости регионов: частный жилой дом сгорел в Подмосковье

Новости регионов: частный жилой дом сгорел в Подмосковье

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В ночь на 31 мая в Дмитровском городском округе в Подмосковье полностью сгорел частный жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара, а также, где находятся хозяева дома, пока неизвестны.

Тем временем Курганская область, пострадавшая от серьезного паводка, получила гуманитарную помощь из Белоруссии. В двух прибывших фурах находилось 36 тонн самых необходимых вещей. Среди них – продукты, одежда, одеяла и постельное белье. В ответ курганские спасатели вручили минским коллегам благодарственные письма и медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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