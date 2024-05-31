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31 мая, 08:30

Происшествия

Новости регионов: нетрезвый мужчина выстрелил по припаркованным машинам в Якутске

Новости регионов: нетрезвый мужчина выстрелил по припаркованным машинам в Якутске

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В Якутскве один из жильцов многоквартирного дома открыл огонь из окна по припаркованным во дворе машинам. В результате у двух автомобилей пробило колеса, разбило стекла и повредило корпус. Дебошира удалось оперативно задержать, врачи скорой помощи диагностировали у него алкогольный психоз. По словам соседей, мужчина пил последние 10 дней.

Приморская прокуратура разбирается в инциденте, который произошел в одной из школ края. Там обрушился потолок и часть фасада. Инцидент произошел в столовой: зданию больше 60 лет. На данный момент территорию вокруг школы оцепили и выставили охрану.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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