Новости мира: мужчина напал на двух пассажиров в вагоне метро во французском Лионе

В вагоне метро во французском Лионе мужчина напал с ножом на двух темнокожих пассажиров. Нападавшего задержали. Им оказался марокканец, которого должны были депортировать из Франции два года назад. Оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов. Такой вердикт вынесен по всем 34 пунктам. Каждый из них предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Бывший президент США назвал решение присяжных позором, а также заявил, что невиновен и будет бороться до конца.

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