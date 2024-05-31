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31 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: потолок и часть фасада обрушились в школе в Приморском крае

Новости регионов: потолок и часть фасада обрушились в школе в Приморском крае

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Приморская прокуратура разбирается в инциденте, который произошел в одной из школ края. Там обрушился потолок и часть фасада. Инцидент произошел в столовой: зданию больше 60 лет. На данный момент территорию вокруг школы оцепили и выставили охрану.

Тем временем на Кубани тушат крупную овощебазу. Пожар произошел на одном из хуторов недалеко от Апшеронска. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. На место оперативно прибыли свыше полусотни пожарных и 17 единиц техники. Как сообщает МЧС, огонь локализован, но тушение продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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