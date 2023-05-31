"Сырная гонка" в Англии едва не закончилась трагедией

Традиционная "сырная гонка" в Англии чуть было не закончилась трагедией. Это ежегодное мероприятие, которое проводят вблизи Глостера.

Соревнование проходит уже 200 лет и постоянно собирает толпы фанатов со всего света. В 2023 году 19-летняя победительница женского забега пересекла финишную черту без сознания и узнала о своей победе уже в больничной палате. Во время спуска она ударилась головой и скатилась с холма.

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