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"Сырная гонка" в Англии едва не закончилась трагедией

"Сырная гонка" в Англии едва не закончилась трагедией

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Традиционная "сырная гонка" в Англии чуть было не закончилась трагедией. Это ежегодное мероприятие, которое проводят вблизи Глостера.

Соревнование проходит уже 200 лет и постоянно собирает толпы фанатов со всего света. В 2023 году 19-летняя победительница женского забега пересекла финишную черту без сознания и узнала о своей победе уже в больничной палате. Во время спуска она ударилась головой и скатилась с холма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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