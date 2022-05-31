Число жертв стихийного бедствия В Бразилии достигло 100 человек

Количество жертв стихийного бедствия на северо-востоке Бразилии выросло до 100 человек, сообщают местные СМИ.

Пропавшими без вести остаются 16 человек, в их поисках заняты около 300 спасателей.

Ранее также сообщалось, что 25 местных жителей получили травмы, более 6 тысяч остались без крыши над головой.

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