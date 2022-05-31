Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего женщину на севере столицы

В отношении водителя, насмерть сбившего женщину на севере Москвы, возбудили уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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