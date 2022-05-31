Авария с тремя легковушками произошла на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей.

Вероятной причиной аварии стала мокрая дорога. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, однако серьезных травм в результате аварии получено не было.

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