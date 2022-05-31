Пострадавшим в аварии с автобусом в Турции туристам из РФ оказали необходимую медпомощь

Всем российским туристам, пострадавшим в аварии с экскурсионным автобусом в Турции была оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в российском посольстве.

Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье во вторник, 31 мая. По данным полиции, он перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, экскурсия была организована "уличным" турагентством. Отдыхающие приобрели ее на месте, а не у туроператоров.

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