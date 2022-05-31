Емкость с химикатами была взорвана на комбинате "Азот" в ЛНР

Емкость с химикатами взорвали на комбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.

Он отметил, что, по предварительной информации, в емкости была азотная кислота.

Мирошник добавил, что территория предприятия еще контролируется формированиями Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.