Серьезная авария произошла на МКАД в районе Шоссе Энтузиастов

В районе Шоссе Энтузиастов на МКАД случилась серьезная авария – автокран буквально "раскидал" по дороге несколько легковых автомобилей.

У одной из машин в результате инцидента оказалась сильно повреждена задняя часть.

В связи с происшествием несколько полос перекрыто, на месте работают сотрудники ГИБДД, водителям следует выбирать пути объезда.

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