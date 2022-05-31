ДТП с участием внедорожника произошло на севере Москвы

Серьезная авария произошла 31 мая на Дмитровском шоссе. Внедорожник вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



Прежде чем перевернуть машину с крыши обратно на колеса, спасатели сильным напором воды смывали возможные остатки топлива, поскольку в момент удара повредился бензобак автомобиля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.