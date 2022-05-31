Российские туристы не получили серьезных травм в аварии в Турции – посольство РФ

Авария произошла в Турции 31 мая. Там перевернулся автобус с туристами из России. Есть пострадавшие. По словам российского посольства, никаких серьезных травм у туристов из РФ нет.



Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, экскурсия была организована "уличным" турагентством. Отдыхающие приобрели ее на месте сами, а не у туроператоров.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, повалил два дерева и фонарный столб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.