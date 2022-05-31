Водитель внедорожника насмерть сбил женщину на Дмитровском шоссе

31 мая на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе джип вылетел на тротуар и сбил женщину. От полученных травм она скончалась.

Пока точно неизвестно, что стало причиной аварии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.