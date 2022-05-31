Движение перекрыли на улице Юных Ленинцев из-за аварийных работ

На улице Юных Ленинцев перекрыли движение в обоих направлениях. Об этом сообщает Дептранс. Это связанно с аварийными работами.

Как сообщили в МОЭК, произошла утечка на теплосети. В данный момент последствия аварии устраняют. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.