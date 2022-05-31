Два прогулочных теплохода столкнулись в Петербурге. Корабль "Прометей", двигаясь по Крюкову каналу, врезался в судно под названием "Андрюшин". Никто из пассажиров не пострадал.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Владельцев теплоходов уже допросили, сейчас выясняют, каким был ущерб и кто за это заплатит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.