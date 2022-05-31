В Москве на Дмитровском шоссе эвакуируют джип, который вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте.

В результате аварии машина перевернулась. По данным Дептранса, водитель не справился с управлением. Был ли он трезв, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.