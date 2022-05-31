Спасатели осматривают внедорожник, который перевернулся на Дмитровском шоссе

Внедорожник, который перевернулся в результате ДТП на Дмитровском шоссе, удалось поставить на колеса. Его осматривают спасатели.

Машина вылетела на тротуар, на котором была женщина. От полученных травм она погибла. По данным Дептранса, водитель не справился с управлением. Был ли он трезв, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.