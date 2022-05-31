Очевидцы показали кадры ДТП на Дмитровском шоссе

На Дмитровском шоссе 31 мая джип вылетел на тротуар, сбил женщину, а затем перевернулся. Пострадавшая не смогла выжить.

По данным Дептранса, водитель не справился с управлением. Был ли он трезв – пока неизвестно. Прохожие помогли водителю выбраться из машины, а затем пытались помочь женщине, но было поздно.

На месте работают экстренные службы, они пытаются поднять машину. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.