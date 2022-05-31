Пассажирский автобус попал в аварию в Турции

Автобус, в котором предположительно находились российские туристы, попал в аварию в Турции. Отдыхающие направлялись на экскурсию в Демре, когда водитель потерял управление.

Автобус врезался в опору линии электропередачи, повалил два дерева и фонарный столб. Пострадали 12 человек. Туристов с травмами отправили в ближайшие больницы. Трассу на время пришлось перекрыть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.