На севере Москвы джип насмерть сбил женщину на тротуаре

В Москве на Дмитровском шоссе джип вылетел на тротуар и сбил женщину. От полученных травм она погибла. Машина перевернулась.

По данным Дептранса, водитель не справился с управлением. Был ли он трезв, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.