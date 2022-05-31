Автобус, предположительно, с туристами из России попал в ДТП в Анталье

Туристический автобус, предположительно, с россиянами попал в ДТП в турецкой Анталье. В результате пострадали 12 человек. Об этом сообщает DHA со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным сотрудников полиции, автобус перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего тот вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся. В салоне находились 13 туристов.