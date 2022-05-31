Женщина-пешеход погибла в ДТП на севере Москвы

На Дмитровском шоссе джип вылетел на тротуар, сбил женщину и перевернулся.

На кадрах видно, как прохожие помогают человеку выбраться из машины, затем подбегают к женщине, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

