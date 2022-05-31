Трамвай врезался в легковушку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле трамвай врезался в легковушку. Lada пыталась проскочить перед вагоном, но не получилось.

Из-за ДТП сбился график общественного транспорта, встали и остальные трамваи. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

