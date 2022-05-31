Два грузовика столкнулись на МКАД

На внутренней стороне МКАД столкнулись два грузовика. После удара "КамАЗ" вынесло на обочину, а огромную фуру развернуло так, что перекрытыми оказались сразу три полосы.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. В районе аварии сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

