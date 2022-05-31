Почти 800 домов пострадали от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Почти 800 жилых домов пострадали от природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в МЧС.

Тяжелее всего сейчас ситуация складывается в Красноярском крае. Леса находятся в огне, некоторые эксперты уже вспомнили особо дымное лето 2010 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

