Охранника во Владивостоке могут обвинить в избиении ребенка

Охранник магазина во Владивостоке скрутил ребенка. Ему показалось, что мальчик якобы хотел украсть телефон.

Произошедшее попало на камеры наблюдения. Ребенок стоит и спокойно рассматривает модели, в какой-то момент к нему подходит сотрудник охраны и уводит. Далее видно, как он уже крутит ребенку руки, пытаясь вырвать что-то из них.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Побои", выясняют и то, действительно ли у мальчика были такие намерения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.