В Подмосковье подростки разбили окна в четырех вагонах электропоезда

Полиция в Подмосковье нашла подростков, которые разгромили несколько вагонов электрички. Остальных вандалов сейчас ищут.

Инцидент произошел в электропоезде между станциями Егорьевск и Куровская. В последних четырех вагонах молодые люди разбили окна. По рассказам очевидцев, компания распивала спиртные напитки, вела себя агрессивно и снимала происходящее на видео.

На смартфонах полицейские обнаружили записи погрома. В депо ущерб оценили почти в 40 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.