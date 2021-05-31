Сосед рассказал об обнаружении погибшей семьи в Щелкове

В подмосковном Щелкове мужчина зарезал жену и двух дочерей, а потом покончил с собой.

Следователи обнаружили в квартире тела, и пустые бутылки с уксусом. Отцу семейства планируют посмертно назначить психологическую экспертизу. Полицию вызвали соседи, которые стали замечать неприятный запах и полчища мух.

"Вчера был солнечный день, ветреный, и обнаружили на подоконнике скопище мух. То есть мухи – 11-й этаж – вызвали просто удивление. И запах гнили. И мы приняли решение позвонить в дежурную часть, где участковый вместе с дежурным подразделением зашли в квартиру, комнату, и запах стоял стойкий в нашей комнате", – поделился сосед погибших Олег Аристов.

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