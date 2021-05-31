Мужчине, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение мужчине, который устроил стрельбу в Екатеринбурге. Его обвиняют в покушении на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль. Обвиняемого требуют арестовать. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Оперативники уже обыскали квартиру стрелка и нашли там десятки гильз, карабин, пневматический пистолет, винтовку, а также пустые бутылки от спиртного. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.