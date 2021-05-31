Следователи предъявили обвинение мужчине, который устроил стрельбу в Екатеринбурге. Его обвиняют в покушении на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщают информагентства, в ближайшее время суд изберет меру пресечения. Оперативники уже обыскали квартиру мужчины и нашли там десятки гильз, карабин, пневматический пистолет, винтовку, а также пустые бутылки от спиртного.

Задержали стрелка накануне. Как выяснилось, стрельбу по прохожим открыл бывший полицейский. В воскресенье вечером он выпивал с друзьями, а затем взял карабин и вышел на балкон.

При стрельбе пострадали два человека – сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, которой пуля попала в живот. Ребенка прооперировали, девочка сейчас находится в реанимации. Росгвардейца осмотрели врачи и отпустили домой.

Чтобы обезвредить стрелка, спецназ брал квартиру штурмом. Сами бойцы огонь не открывали, а применяли светошумовые гранаты.

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