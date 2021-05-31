В Красногорске иномарка врезалась в жилую многоэтажку

В Красногорске иномарка врезалась в жилой дом. Случилось это на улице Игоря Мерлушкина.

Как рассказали очевидцы, машина на большой скорости выехала с трассы, пронеслась по скверу, снесла железный забор и врезалась в угол многоэтажки. Несмотря на позднее время, жильцы выбежали из квартир.

Что стало причиной происшествия, станет понятным после медицинского освидетельствования.

В районе Царицыно в аварии серьезно пострадал мотоциклист. Все случилось на пересечении улиц Каспийской и Луганской. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

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